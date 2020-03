Niederlande raten BÃ¼rgern von SÃ¼dtirolurlaub ab

Bozen – Während in Italien immer drastischere Maßnahmen ergriffen werden, um der Corona-Epidemie Herr zu werden und auch in anderen europäischen Ländern immer mehr Fälle auftauchen, raten die Niederlande ihren Bürgern von einem Südtirolurlaub ab.

Generell sollten die Niederländer Südtirol und andere italienische Regionen meiden, so das Außenministerium. Begründet wird dies laut Medienberichten mit der Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren.

Neben Südtirol sollten die Regionen Aosta, Piemont, die Lombardei, Friaul, das Veneto, die Emilia-Romagna und Ligurien nicht besucht werden.

Die Behörden in Deutschland sehen Südtirol hingegen nicht als Risikogebiet – anders als die Regionen Emilia-Romagna (neu), Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien.