Noch ansteckender: Neue Omikron-Variante greift in Südtirol um sich

Bozen – Auch in Südtirol greift der Subtyp von Omikron (BA.2) um sich und verdrängt dabei sukzessive die ursprüngliche Omikron-Variante. Bis zu 50 Prozent der Covid-Fälle in Südtirol gehen bereits auf BA.2 zurück, berichtet die Tageszeitung Alto Adige. Laut Patrick Franzoni, dem stellvertretenden Covid-Einsatzleiter in Südtirol ist die neue Omikron-Variante noch ansteckender. Eine Person könne bis zu 16 andere Personen anstecken.

Er betont, dass eine Impfung mit Booster auch bei dieser zweiten Omikronvariante einen hohen Schutz vor starken Symptomen und einer Krankenhauseinweisung bietet. Wer sich derzeit im Hinblick auf Lockerungsschritte überlegt, den Booster wegzulassen, mache einen großen Fehler. Nur der komplette Impfzyklus schütze umfassend vor schweren Verläufen. Franzoni beruft sich dabei auf jüngste Studien.