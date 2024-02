Noch mehr Schnee in Südtirol im Anmarsch

Bozen – Das am Freitag aufgezogene Genuatief hatte bis zu 70 Zentimeter Neuschnee im Gepäck. Auf den Bergen über 2.000 Höhenmetern liegen nun rund zwei Meter Schnee.

Nun herrscht wieder überall richtig Winter. Auf den Bergen in 2000 m Höhe liegen jetzt insgesamt zwischen 100 cm in Obereggen und 180 cm in Ladurns. Aber auch in den höheren Tälern ist die Schneebilanz nun wieder deutlich über dem Schnitt, in Rein in Taufers liegt jetzt knapp 1 m pic.twitter.com/a1aJYoArzy — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 24, 2024

Das bedeutet, dass in einigen Gebieten Südtirols große Lawinengefahr der Stufe vier in den Bergen vorherrscht. Der Lawinenwarndienst ruft zu großer Vorsicht bei Skitouren und Variantenabfahrten auf. Es sind auch spontane Lawinenabgänge möglich und der Wind sorgt auch für gefährliche Triebschnee-Ansammlungen.

Doch damit nicht genug: Heute Abend sollen laut dem Landeswetterdienst weitere Schneeschauer durchziehen. Es bleibt weiterhin wechselhaft.

Normalerweise zieht nach einem Niederschlagsereignis das Tief ab, der Höhenwind dreht von Süd auf Nord und das Wetter bessert sich deutlich. Diesmal bleiben wir noch mehrere Tage auf Süd, damit bleibt es auch weiterhin wechselhaft mit weiteren (leichteren) Niederschlägen. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 24, 2024

Der Samstag verläuft wechselnd bewölkt, zeitweise kommt die Sonne zum Vorschein. Es ziehen einzelne Regen- bzw. Schneeschauer durch, die meisten am Abend und in der Nacht. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber auf rund 1.000 Meter.

Weiterhin unbeständig

Am Sonntag kommt es in der Früh und am Vormittag zu einigen Schnee- und Regenschauern, die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 800 m. In der Folge trocknet es vom Vinschgau her ab und die Wolken lockern etwas auf.

Der Montag verläuft trüb und vor allem im Süden sind ein paar Niederschläge möglich.

Am Dienstag bleibt es unverändert wechselhaft. Die Wolken überwiegen und wahrscheinlich gibt es Richtung Süden wieder etwas Regen oder Schnee. Auch am Mittwoch bleibt es unbeständig.

Achtung Lawinengefahr

Wintersportler und Ausflügler sollten die Lawinengefahr nicht aus dem Blickfeld verlieren. Im Norden Südtirols ist die Gefahr laut dem aktuellen Lawinenreport oberhalb der Waldgrenze “groß” (Stufe 4 von 5). Auch am Sonntag ändert sich die Lage nicht und die Schneedecke bleibt instabil.