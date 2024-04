Nordwestumfahrung und Kavernengarage: Notfallübung am 9. April

Meran – Am Dienstag, den 9. April 2024, wird das Feuerwehrkommando Meran und Tirol in Zusammenarbeit mit einigen Feuerwehrmännern, die zur Berufsfeuerwehr Bozen gehören, eine Notfallübung auf den Baustellen der Nordwestumfahrung und der Kavernengarage unter dem Küchelberg durchführen.

Die Übung, bei der ein Brand simuliert wird, findet von 19.00 bis 22.00 Uhr statt. Im Tunnel und in der Tiefgarage wird es zu einer starken Rauchentwicklung kommen, wobei die Feuerwehr von den Zugangswegen aus eingreifen wird.

Bei dieser Tätigkeit wird Rauch aus dem Fluchtweg Nr. 7 der Nordwestumfahrung (an der Gilf-Promenade), aus dem Fluchtweg Nr. 6 der Nordwestumfahrung und der Kavernengarage (hinter der Pfarrkirche) sowie aus den beiden Fußgängerausgängen der Kavernengarage in der Mitte der oberen Lauben und in der Galileistraße entstehen.

Es handelt sich lediglich um eine Übung und es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.