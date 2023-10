Obereggen: Mann [54] bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Unterarm schwer in Mitleidenschaft gezogen

Obereggen – In Obereggen hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall zugetragen. Ein 54-jähriger Mann aus Bozen hat dabei ernsthafte Verletzungen am Unterarm erlitten.

Die Notrufzentrale wurde gegen 16.45 Uhr alarmiert. Notarzthubschrauber Pelikan 1, das Weiße Kreuz Deutschnofen und die Carabinieri machten sich daraufhin auf dem Weg zum Unfallort.

Der Patient wurde zunächst erstversorgt und dann per Helikopter ins Bozner Spital eingeliefert.

Die Carabinieri führten die Unfallerhebungen.