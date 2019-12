Oberpustertal: Zwei DachstuhlbrÃ¤nde halten Feuerwehren in Atem

Innichen/Toblach – Im Oberpustertal wurden die Einsatzkräfte in der Nacht auf Samstag gleich zwei Mal zu Dachstuhlbränden gerufen.

Zunächst heulten die Feuerwehrsirenen in Innichen. Gegen 1.30 Uhr brach in einem Wohnhaus in Innichen ein Brand aus, der auf den Dachstuhl übergriff. Ein 49-jähriger Bewohner erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und musste vom Weißen Kreuz mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus Innichen eingeliefert werden.

Die Löscharbeiten, an denen die Freiwilligen Feuerwehren von Innichen, Vierschach, Sexten, Winnebach, Toblach und Welsberg beteiligt waren, werden als aufwändig beschrieben. Insgesamt waren 70 Wehrleute im Einsatz.

#INFOINTERVENTO: VVF San Candido – 21.12.2019 – 01:29 – incendio in appartamento a San Candido. Oltre 70 vigili del… Pubblicato da Landesfeuerwehrverband Südtirol su Venerdì 20 dicembre 2019

Gegen 4.00 Uhr mussten die Einsatzkräfte dann zu einem Brand in einem Wohngebäude in Toblach ausrücken. Das Feuer ging von einem Zimmer im Dachgeschoss aus und griff somit rasch auf den Dachstuhl über.

Den Feuerwehren gelang es nach aufwändigen Löscharbeiten, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Einsatz waren neben dem Weißen Kreuz die Freiwilligen Feuerwehren von Innichen, Wahlen, Aufkirchen, Niederdorf und Welsberg.

#INFOINTERVENTO: VVF Dobbiaco – – 21.12.2019 – 04:22 – incendio di un sottotetto – in intervento con VVF di S. Candido,… Pubblicato da Landesfeuerwehrverband Südtirol su Venerdì 20 dicembre 2019