Oberrasen: Kalb vor dem Erstickungstod gerettet

Sturz in die Güllegrube

Oberrasen – Am Sonntagmorgen ist in Oberrasen ein Kalb in eine Güllegrube gestürzt und bis zum Hals versunken. Die Freiwillige Feuerwehr von Oberrasen hat alles daran gesetzt, um das Tier vor dem Erstickungstod zu bewahren.

Der tierische Einsatz war von Erfolg gekrönt. Immer wieder beweisen die Feuerwehren im Land, dass sie nicht nur bei Unfällen und bei der Brandbekämpfung stets zur Stelle sind. Auch im Umgang mit Vierbeinern unterschiedlichster Art beweisen die freiwilligen Helfer viel Geschick.

Die Feuerwehrleute aus Oberrasen konnten das Kalb unter vollem Körpereinsatz behutsam und unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien.