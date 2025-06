Österreich recycelt laut Global Waste Index 2025 mehr Müll

Von: apa

In Österreich sind laut Global Waste Index 2025 803 Kilogramm Müll pro Kopf angefallen. Das waren um mehr als 200 Kilogramm mehr als im Bericht von 2022. Dennoch kletterte das Land im Ranking von Platz 17 (2022) auf Platz fünf. Österreich erzielte nämlich auch den höchsten Anstieg beim Recycling, berichtete Sensoneo in einer Aussendung anlässlich des Weltumwelttags am Donnerstag. Das Unternehmen bewertete für den Index die Effizienz der Abfallwirtschaft der 38 OECD-Länder.

Die Stockerlplätze des Rankings belegen Japan, Südkorea und Estland. Israel, Chile und die USA bilden die Schlusslichter des Global Waste Index 2025. Österreich holte sich die Goldmedaille, wenn es ums Recycling von Siedlungsabfällen geht: 334 Kilogramm Abfall pro Kopf wurden laut dem Index hierzulande wiederverwertet – noch vor der Einführung des nationalen Pfandsystems. Das entspreche 42 Prozent des erzeugten Mülls.

Deponien besonders umweltschädlich

In Israel wurden 524 kg der 650 Kilogramm erzeugten Abfälle deponiert, auf besonders umweltschädliche Weise, hieß es. Das war der höchste Wert unter allen analysierten Ländern. Die Vereinigten Staaten erhöhten ihre Abfallmenge von 811 auf 951 Kilogramm pro Kopf und bleiben damit das Land mit dem höchsten Aufkommen an Siedlungsabfällen. Aus ökologischer Sicht sei die Abfallverbrennung der Deponierung vorzuziehen. Dennoch werden in zwölf von 38 Ländern mehr als die Hälfte der erzeugten Abfälle immer noch deponiert – darunter Länder wie Kanada, Neuseeland und Australien. Die Schweiz ist laut Aussendung das einzige Land, das keinerlei Abfälle deponiert.