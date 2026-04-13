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Verdächtiger soll Flucht in Arabische Emirate geplant haben

Österreicher in Italien wegen Betrugs in Deutschland gefasst

Montag, 13. April 2026 | 13:52 Uhr
Verdächtiger soll Flucht in Arabische Emirate geplant haben
APA/APA/AFP/MIGUEL MEDINA
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Von: apa

Die Polizei in der norditalienischen Stadt Asti hat einen österreichischen Staatsbürger festgenommen, gegen den ein europäischer Haftbefehl wegen Betrugs in Höhe von über 63 Millionen Euro zum Nachteil der deutschen Staatskassen vorlag. Der Mann wurde von der deutschen Justiz gesucht, wie die italienische Polizei in einer Presseaussendung am Montag mitteilte.

Ermittlungsbehörden in Deutschland und Österreich hatten zuvor auf ein konkretes und unmittelbar bevorstehendes Fluchtrisiko in Richtung der Vereinigten Arabischen Emirate hingewiesen. Im Zuge der Ermittlungen wurden Fahrzeuge identifiziert, die vom Verdächtigen genutzt wurden, darunter ein Luxusfahrzeug, das kürzlich in Asti lokalisiert worden war. Die Ermittler analysierten Bewegungsdaten, richteten Kontrollstellen ein und überwachten potenzielle Fluchtrouten.

Schließlich wurde das Fahrzeug mit dem Österreicher angehalten. An Bord befanden sich der Gesuchte und eine Frau. Der Österreicher wurde in eine Strafanstalt in Turin eingeliefert. Über seine Herkunft in Österreich und über die genauen Hintergründe zum Fall lagen vorerst keine Informationen vor.

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