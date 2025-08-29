Aktuelle Seite: Home > Chronik > Olang: Erdrutsch in Geiselsberg
Feuerwehrleute beseitigten das Erdreich von der Fahrbahn

Olang: Erdrutsch in Geiselsberg

Freitag, 29. August 2025 | 23:04 Uhr
Von: ka

Olang/Geiselsberg – Am Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Geiselsberg zu einem Erdrutsch gerufen.

Durch den ergiebigen Regen der letzten Stunden kam ein Hang ins Rutschen und verlegte die Straße.

Die Feuerwehrleute beseitigten das Erdreich von der Fahrbahn und deckten den Hang ab.

Anschließend wurden wir noch zu einem Folgeeinsatz gerufen, bei dem einige Steine von der Hauptstraße Richtung Geiselsberg entfernt werden mussten. Nach gut zwei Stunden konnten wir wieder ins Gerätehaus einrücken.

Bezirk: Pustertal

© 2025 First Avenue GmbH
 