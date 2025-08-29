Olang: Erdrutsch in Geiselsberg

Feuerwehrleute beseitigten das Erdreich von der Fahrbahn

Von: ka

Olang/Geiselsberg – Am Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Geiselsberg zu einem Erdrutsch gerufen.

Durch den ergiebigen Regen der letzten Stunden kam ein Hang ins Rutschen und verlegte die Straße.

Die Feuerwehrleute beseitigten das Erdreich von der Fahrbahn und deckten den Hang ab.

Anschließend wurden wir noch zu einem Folgeeinsatz gerufen, bei dem einige Steine von der Hauptstraße Richtung Geiselsberg entfernt werden mussten. Nach gut zwei Stunden konnten wir wieder ins Gerätehaus einrücken.