Olympia 2026: Feuerwehr auch bei Schnee und widrigen Bedingungen im Einsatz

Von: mk

Antholz – Während der Bewerbe der Olympischen Winterspiele 2026 in Antholz stehen die Feuerwehren täglich im effektiven Einsatzdienst – bei starkem Schneefall, winterlichen Straßenverhältnissen und herausfordernden Rahmenbedingungen.

Ob Brandschutz, technischer Bereitschaftsdienst, Fahrzeug- und Busbergungen, Verkehrssicherung oder Unterstützung der Veranstaltungsorganisation – die Einsatzkräfte sind rund um die Uhr präsent, bestens vorbereitet und flexibel im Einsatz, damit Sportlerinnen, Sportler sowie Gäste sicher an- und abreisen können.

Eine besondere Wertschätzung gab es auch durch den Besuch von Landeshauptmann Arno Kompatscher, der sich persönlich ein Bild vom Einsatzgeschehen machte und den Feuerwehrleuten für ihren professionellen Dienst unter schwierigen Wetterbedingungen dankte.

Der Einsatz bei Schnee, Kälte und hoher Belastung zeigt einmal mehr: Auf Südtirols Feuerwehren ist Verlass – bei jedem Wetter, zu jeder Zeit.