Oma und Opa aufgepasst: Carabinieri klären über Betrüger auf

Von: Ivd

Kastelruth/Sankt Ulrich – Die Carabinieri haben ihre erfolgreiche Sensibilisierungskampagne gegen Betrug an älteren Menschen fortgesetzt und die Öffentlichkeit mit zwei gut besuchten Informationsveranstaltungen in Kastelruth und Sankt Ulrich auf das Thema aufmerksam gemacht. Die Veranstaltung ist Teil einer landesweiten Initiative der Carabinieri, die vor allem ältere Menschen vor den ständig zunehmenden Betrugsversuchen schützen soll.

Am 13. Mai fand das erste Treffen in Kastelruth statt, organisiert von der lokalen Tourismusorganisation. Ein weiteres folgte am 22. Mai in Sankt Urich, in der „Luis Trenker“ Kulturhalle. Beide Veranstaltungen verzeichneten eine hohe Teilnehmerzahl und stießen auf großes Interesse. Die Bürger nutzten die Gelegenheit, direkt mit den Carabinieri zu sprechen und sich über die aktuellen Betrugsmethoden aufzuklären.

Ein zentrales Anliegen beider Treffen war es, das Vertrauen zwischen der Bevölkerung und den Sicherheitskräften zu stärken. Die Carabinieri betonten, wie wichtig es sei, verdächtige Vorfälle umgehend zu melden, um so effektiv gegen die Betrüger vorgehen zu können. Der Betrug an älteren Menschen stellt ein wachsendes Problem dar. Allein im Jahr 2024 verzeichnete Trentino-Südtirol mehr als 200 Fälle, wobei 51 Täter identifiziert und strafrechtlich verfolgt wurden. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt, da viele Opfer aus Scham oder Angst, sich zu melden, keine Anzeige erstatten.

Die Carabinieri kündigten an, ihre Aufklärungsarbeit weiter fortzusetzen und riefen insbesondere ältere Menschen und deren Angehörige dazu auf, bei Verdacht sofort die Notrufnummer 112 zu wählen.