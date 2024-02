Pärchen in Meran mit einem Kilogramm Haschisch erwischt

Meran – In den vergangenen Tagen sind ein 31-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau aus Bergamo ins Visier der Carabinieri von Meran geraten.

Am Abend des 11. Februar fiel den Ordnungshütern bei einer Kontrollfahrt durch das Stadtzentrum ein Fahrzeug auf, das laut Kennzeichen von außerhalb der Region stammte. Die Fahrzeuginsassen schienen vor irgendetwas auf der Hut zu sein. Diese weckte den Verdacht der Ermittler.

Die Carabinieri beschlossen daher, in ihrem Streifenwagen dem Fahrzeug zu folgen. Wenig später, nachdem der Okw in eine Seitenstraße in Obermais eingebogen war, gaben die Carabinieri ein Zeichen zum Anhalten: In der Annahme, die Ordnungshüter würden nichts bemerken, warf einer der Insassen ein Paket aus dem Fenster.

Den Carabinieri war dies jedoch nicht entgangen. Das Paket wurde sichergestellt. Bei dem Inhalt handelt es sich um rund einen Kilogramm Haschisch, das auf mehrere Packungen aufgeteilt war.

Für das Pärchen klickten die Handschellen.