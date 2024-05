„Palais Widmann“ leuchtet in Blau für ME/CFS und Fibromyalgie

Bozen – Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren wird am Sonntag, den 12. Mai in der Nacht von 20.00 Uhr auf Montag, den 13. Mai der „Palais Widmann“ in Bozen im blauen Licht leuchten. Mit dieser symbolischen Aktion soll auf die chronischen und stark invalidisierenden Krankheiten ME/CFS und Fibromyalgie aufmerksam gemacht werden.

„In Südtirol sind tausende Mitmenschen von diesen Krankheiten betroffen. Vor allem liegt uns die Krankheit ME/CFS am Herzen, die noch wenig erforscht ist und die für die Betroffenen und ihre Familien eine große Belastung darstellt. Schwerbetroffene sind ans Bett gefesselt und oftmals auf dauerhafte Pflege angewiesen. Wir möchten in erster Linie eine Ticketbefreiung für ME/CFS-Betroffene erreichen, damit die Krankheit als solche in Südtirol anerkannt wird. Außerdem werden wir uns dafür einsetzen, dass Schwererkrankte auch stationär behandelt werden können und ein Betreuungspfad für ME/CFS erarbeitet wird“, so Lisa Weis, Vorstandsmitglied der Rheuma-Liga und Koordinatorin des ME/CFSNetzwerkes.