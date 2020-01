Panik wegen Coronavirus: Atemschutzmasken ausverkauft

Bozen – Es klingt unglaublich, aber in Südtirols Apotheken bekommt man keine Atemschutzmasken mehr. Dies hat eine Umfrage des Tagblatts Dolomiten unter Apothekern in Bozen, Meran, Brixen und in der Landgemeinde Kastelruth ergeben.

„Ich habe keine Atemschutzmasken mehr und meine Schwester in ihrer Apotheke auch nicht“, erklärte der Bozner Apotheker und Präsident der Vereinigung der Apothekeninhaber, Matteo Bonvicini.

Großhändler wie Unifarm seien auch ohne Masken. Schuld sind offenbar die Nachrichten zum Coronavirus.

