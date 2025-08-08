Aktuelle Seite: Home > Chronik > Paragleiterin [30] aus Südtirol stürzt am Ortler tödlich ab
Abwind dürfte ihr zum Verhängnis geworden sein

Paragleiterin [30] aus Südtirol stürzt am Ortler tödlich ab

Freitag, 08. August 2025 | 11:18 Uhr
Ortler
pixabay.com
Schriftgröße

Von: luk

Sulden – Am Freitagmorgen ist eine 30-jährige einheimische Frau beim Gleitschirmflug vom Ortler tödlich verunglückt. Sie war gemeinsam mit einer weiteren Person über den Hintergrat auf den 3.905 Meter hohen Gipfel gestiegen, um von dort ins Tal zu fliegen.

Kurz nach dem Start geriet sie laut ersten Erkenntnissen in einen Abwind. Der Gleitschirm klappte ein, woraufhin die Frau rund 500 Meter in die Tiefe stürzte. Sie schlug auf einem Schneefeld auf etwa 3.300 Metern Höhe auf und war sofort tot. Zunächst berichtete stol.it von dem tragischen Unglück.

Der Notruf ging gegen 7.00 Uhr ein. Die Bergung gestaltete sich aufgrund von Steinschlaggefahr schwierig und erfolgte mithilfe einer Seilwinde. Der Leichnam wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 nach Sulden gebracht.

Im Einsatz standen die Bergrettung Sulden, die Bergrettung der Finanzpolizei sowie der Notarzthubschrauber.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Bitterer Sommer am Gardasee
Kommentare
91
Bitterer Sommer am Gardasee
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
Kommentare
83
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Kommentare
61
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
“25 Euro Eintritt und dann mussten wir unser Mittagessen wegwerfen!”
Kommentare
57
“25 Euro Eintritt und dann mussten wir unser Mittagessen wegwerfen!”
“Kreuzzug gegen Wohnmobile in Südtirol”
Kommentare
38
“Kreuzzug gegen Wohnmobile in Südtirol”
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 