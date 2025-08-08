Paragleiterin [30] aus Südtirol stürzt am Ortler tödlich ab

Von: luk

Sulden – Am Freitagmorgen ist eine 30-jährige einheimische Frau beim Gleitschirmflug vom Ortler tödlich verunglückt. Sie war gemeinsam mit einer weiteren Person über den Hintergrat auf den 3.905 Meter hohen Gipfel gestiegen, um von dort ins Tal zu fliegen.

Kurz nach dem Start geriet sie laut ersten Erkenntnissen in einen Abwind. Der Gleitschirm klappte ein, woraufhin die Frau rund 500 Meter in die Tiefe stürzte. Sie schlug auf einem Schneefeld auf etwa 3.300 Metern Höhe auf und war sofort tot. Zunächst berichtete stol.it von dem tragischen Unglück.

Der Notruf ging gegen 7.00 Uhr ein. Die Bergung gestaltete sich aufgrund von Steinschlaggefahr schwierig und erfolgte mithilfe einer Seilwinde. Der Leichnam wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 nach Sulden gebracht.

Im Einsatz standen die Bergrettung Sulden, die Bergrettung der Finanzpolizei sowie der Notarzthubschrauber.