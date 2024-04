Parfum für Drogen

Polizei zeigt 33-Jährigen an

Bozen – Die Polizei hat in Bozen am Mittwochnachmittag einen 33-jährigen Italiener aus Foligno aufgehalten, der sich bereits seit längerer Zeit in der Stadt aufhält. Der Mann ist den Ordnungshütern bereits bekannt – und auch diesmal fand die Kontrolle nicht umsonst statt.

Das Vorstrafenregister von A. I. reicht von erschwertem Diebstahl über Waffenbesitz bis hin zu Drogendelikten.

Den Beamten stach sofort eine Einkaufstasche ins Auge, die der Mann bei sich trug. Darin befanden sich insgesamt 51 Parfumfläschchen, Deodorants und Tuben mit Rasierschaum.

Als die Polizisten A. I. nach der Herkunft der Kosmetikprodukte befragten, gab dieser eine unglaubwürdige Erklärung von sich und verstrickte sich in Widersprüche. Außerdem hatte er keinen Kassenbon bei sich.

Schließlich räumte der 33-Jährige ein, dass ein Bekannter, an dessen Namen er sich nicht erinnere, die Produkte in einer nahegelegenen Drogerie gestohlen und sie ihm geschenkt habe. Er selbst habe die Parfums bei einem Dealer gegen Drogen eintauschen wollen.

Die Polizei hat darauf sämtliche Kosmetikprodukte beschlagnahmt und konnte sie dem Geschäftsführer der Drogerie persönlich zurückgeben. A. I. kassierte hingegen eine Anzeige wegen Hehlerei. Wegen seiner Vorstrafen hat Quästor Paolo Sartori außerdem ein vierjähriges Aufenthaltsverbot für die Stadt Bozen ausgesprochen.