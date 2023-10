Partnerin mit Mauerhammer erschlagen: Mecja kommt vors Schwurgericht

Mordprozess in Bozen

Bozen – Vorverhandlungsrichterin Elsa Vesco hat den Termin bestätigt: Ab 12. Jänner 2024 steht der aus Albanien stammende Avni Mecja wegen des Mordes an seiner 35-jährigen Lebensgefährtin Alexandra Mocanu vor dem Bozner Schwurgericht, berichtet des Tagblatt Dolomiten.

Die Frau war bekanntlich am 22. Oktober 2022 in der Triester Straße in Bozen durch zwei Hiebe auf die linke Schläfe mit einem Maurerhammer getötet worden. Mecja, der als dringend tatverdächtig galt, war darauf zunächst nach Albanien gereist, kehrte aber einen Tag später auf Anraten seines Anwalts zurück und legte ein Geständnis ab.

Als das Paar noch in Verona gelebt, war der 27-Jährie von seiner Partnerin angezeigt worden – wegen sexueller Gewalt, Stalkings, Nötigung und Sachbeschädigung. In der Folge zog die 35-Jährige zwar ihre Anzeige wegen Misshandlungen zurück, wegen Stalkings und sexueller Gewalt wurde von Amts wegen weiter ermittelt. Mecja ist deshalb inzwischen rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Die Hinterbliebenen von Alessandra Mocanu haben sich unterdessen am Montag als Nebenkläger eingelassen haben. Sollte der 27-Jährige noch vor der Urteilsverkündigung Schadenersatz leisten, könnte sich dies positiv auf die Gewährung der allgemein mildernden Umstände auswirken, wie sein Verteidiger Massimo Dal Ben erklärt. Der Angeklagte sitzt derzeit in Verona in Untersuchungshaft.