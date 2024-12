Partschins: Arbeiten am Kreisverkehr am 18. und 19. Dezember

Von: mk

Partschins – Seit rund drei Wochen laufen die Arbeiten für den Bau des neuen Kreisverkehrs in Partschins. Aktuell wird bergseitig der Vinschger Staatsstraße (SS 38) eine provisorische Umleitung für die nächste Bauphase errichtet. Beim Eingriff an der Kreuzung auf der Töll bei der Auffahrt Partschins wird statt der bestehenden ampelgeregelten Kreuzung ein Kreisverkehr mit einem Außendurchmesser von 36 Metern errichtet.

Um die notwendigen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten im Kreuzungsbereich der Landesstraße (LS 4) mit der Stampfstraße durchzuführen, muss die Straße am 18. und 19. Dezember jeweils von 7 bis 18 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über die Lahnstraße (GS 62.2) ab der Abzweigung bei Rabland umgeleitet.

Aus Sicherheitsgründen entfallen die Verbindungen der Lininenbusse am 18. Dezember vormittags zwischen 8.00 und 13.00 Uhr sowie am 19. Dezember nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr. Der Schülertransport am Morgen und Nachmittag bleibt jedoch uneingeschränkt aufrecht.

Noch vor der Winterpause wird die provisorische Umleitung fertiggestellt, sodass der Verkehr ab Mitte Januar auf die neue Strecke verlegt werden kann.

Zudem wird eine provisorische Bushaltestelle Töll Brücke eingerichtet, da die bisherigen Haltestellen an der Kreuzung Landesstraße (LS 4) – Stampfstraße während der Bauphase etwas weiter in Richtung Partschins verlegt werden. Die Arbeiten am Kreisverkehr sollen im Jänner weitergehen.