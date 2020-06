Passeier: Person mit Mähmaschine verunglückt

St. Martin in Passeier – Nachdem sich bereits am Montagnachmittag auf dem Ritten ein Arbeitsunfall ereignet hatte, kam es am frühen Abend zu einem weiteren Unfall.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr am Unterbachhof in St. Martin in Passeier. Laut ersten Informationen verunglückte eine Person bei der Arbeit mit der Mähmaschine. Sie erlitt mittelschwere Verletzungen. Sie wurde vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Meran gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungstransportwagen, der Landesrettungshubschrauber sowie die Carabinieri.