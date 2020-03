Passeiertal: 29-Jähriger wegen Drogenhandels angezeigt

St. Leonhard in Passeier – Die Carabinieri von St. Leonhard in Passeier haben nach einer kurzen Ermittlungsphase einen 29-Jährigen aus dem Ort wegen Drogenhandels angezeigt.

Der Mann wurde am Montag aufgehalten und kontrolliert, nachdem er in den vergangenen Tagen immer wieder nach Bozen und Meran gefahren war – auch zu später Stunde. Als die Carabinieri den 29-Jährigen aufhielten, zeigte er sich von Anfang an nervös. Die Carabinieri forderten ihn auf, seine Taschen zu leeren und in der Tat wurden Überreste von Drogen gefunden.

Aus diesem Grund beschlossen die Carabinieri, eine Hausdurchsuchung vorzunehmen. Dabei wurden insgesamt rund 20 Gramm Marihuana, 45 Gramm Haschisch und mehr als 20 Cellophan-Umschläge mit Spuren von Kokain gefunden.

Das Rauschgift wird zur Analyse ins Labor nach Leifers gebracht. Da der 29-Jährige bislang keine Vorstrafen hat, kam er mit einer Anzeige auf freiem Fuß davon.

Die Fahndung nach weiteren Komplizen läuft.