Passeirer Fliegenfischer sammeln 170 Kilo Müll

Von: mk

St. Leonhard im Passeiertal/Saltaus – Am Weltwassertag am vergangenen Samstag hat in Anlehnung an die CleanUp Days im Herbst erstmals in Südtirol ein River CleanUp Day stattgefunden, an dem sich zahlreiche Fischervereine im ganzen Land beteiligten, darunter der Fliegenfischerverein Passeier.

Autoreifen, Nylonfetzen und Batterien, Bürostühle, Elektrogeräte und Kartone – es ist eine Unart unserer Zeit, dass die Ufer von Flüssen, Bächen und Seen immer wieder als Müllablagerungsplätze missbraucht werden.

Das ist nicht nur unansehnlich, sondern kann auch eine Gefahr für die Tiere am und im Wasser sowie für die umliegende Natur darstellen. Im Rahmen des River CleanUp Day Südtirol am vergangenen Samstag haben sich daher auch die Passeirer Fliegenfischer und Fischer an der Müllsammelaktion an den Ufern der Passer zwischen St. Leonhard und Saltaus beteiligt.

Die Aktion hat dabei in enger Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Passeier, den Schildhöfen und der Gemeinde von St. Martin stattgefunden und war dank der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer ein großer Erfolg. Besonders auffällig waren die vielen Bier- und Sektflaschen, die bei der Sammelaktion gefunden worden sind.

Ein Dank gilt dem Hotel Martinerhof für die Verköstigung, dem Tourismusverein Passeier für die Übernahme der Spesen für das Mittagessen und für die Bewerbung sowie der Gemeinde St. Martin in Passeier für die Zurverfügungstellung von Handschuhen und Müllsäcken.