Pendler-Parkplatz am Bahnhof Waidbruck-Lajen

Waidbruck – Am Bahnhof Waidbruck-Lajen werden derzeit Bauarbeiten für einen neuen Pendlerparkplatz durchgeführt. Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, Ressortdirektor Martin Vallazza und STA-Generaldirektor Joachim Dejaco haben sich kürzlich vor Ort über den Fortschritt informiert.

Wegen der angespannten Parkplatzsituation wird der Parkplatz am südlichen Ende des Bahnhofs mit einer Schranke ausgestattet, die Südtirol-Pass-Besitzern den Zugang erleichtert. Dies soll wie bereits an den Bahnhöfen Brixen und Bruneck umgesetzt werden. In den kommenden Wochen wird das Zugangskontrollsystem mit Schranken installiert.

Südtirol-Pass-Inhaber können die Schranke künftig mit ihrer Karte öffnen. Wer auf dem Parkplatz parkt und anschließend mit dem Regionalzug oder Bus weiterfährt, kann bei Rückfahrt am selben Tag kostenlos parken. Bei Rückfahrt an einem späteren Tag fällt eine reduzierte Gebühr an. Die Parkgebühren werden über die Südtirol-Pass-Rechnung abgebucht. Nutzer ohne Südtirol-Pass zahlen per Kreditkarte einen Stundentarif von 0,50 Euro.

Landesrat Alfreider betonte, dass diese Maßnahme Teil des Südtirol-Plans sei, um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu fördern. Die neue Regelung tritt voraussichtlich Ende Januar in Kraft, alle Details werden auf der Südtirolmobil-Website und in der App veröffentlicht.