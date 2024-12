Petersberger Sternsinger zu Besuch in der Wiener Hofburg

Von: lup

Wien – „Königliche Delegationen“ aus ganz Österreich und aus Südtirol haben am 30.12.2024 die Friedensbotschaft und die Segenswünsche für das neue Jahr zum Österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in die Hofburg zu Wien gebracht. Auch die Südtiroler Sternsingengruppe aus Petersberg durfte bei diesem Treffen dabei sein.

Die Sternsinger Luis und Paul und die Sternsingerinnen Ilaria und Alissa aus Petersberg hatten die Ehre, Ende Dezember beim königlichen Treffen in der Hofburg in Wien gemeinsam mit Sternsinger aus Österreich die Segenswünsche zu überbringen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer empfingen die königlichen Gäste mit herzlichen Worten und lobten den großartigen Einsatz aller Beteiligten beim Sternsingen. Van der Bellen würdigte in seinem Statement das vorbildliche Engagement der Sternsinger: „Herzlichen Dank, liebe Sternsingerinnen und Sternsinger, für Euer wichtiges Engagement. Natürlich aber geht mein Dank auch an all die Jugendlichen und Erwachsenen, die Euch begleiten, und die das Ganze organisieren. Und danke vielmals an die Menschen, die durch ihr Mittun und ihre Spende dazu beitragen, dass die Sternsingeraktion 2025 auch wieder erfolgreich sein wird.“ Doch Caspar, Melchior und Balthasar hatten nicht nur Gesang im Gepäck – sie überbrachten auch eine klare Botschaft an die Politik: Mehr Einsatz für eine lebenswerte Zukunft!

Alexandra Felderer, 1. Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols, begleitete die Gruppe nach Wien und erzählt: „Wir freuen uns, dass auch eine Südtiroler Sternsingengruppe an diesem besonderen Treffen in Wien teilnehmen durften. Diese Einladung kam zustande, da wir eng mit der Katholischen Jungschar Österreichs zusammenarbeiten. Welche Gruppe mit nach Wien fahren darf, haben wir bei einer Verlosung ermittelt. Die Kinder aus Petersberg freuten sich sehr über die Reise und hatten eine schöne Zeit.“

Hilfe unter einem guten Stern

Die Aktion Sternsingen, organisiert von der Katholischen Jungschar Südtirols, ist die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Seit 1958 ziehen die Sternsinger:innen in Südtirol von Haus zu Haus, bringen Segen und sammeln Spenden. Um die 5.000 Kinder engagieren sich im Rahmen der Aktion Sternsingen für eine „Hilfe unter einem guten Stern“. Jedes Jahr werden mit den Spenden über 100 Solidaritätsprojekte in Ländern des Globalen Südens unterstützt. Die Projekte werden in Zusammenarbeit mit dem Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen ausgewählt und bieten Menschen in Not benötigte Unterstützung und Hoffnung.