Pfalzen: Hund bleibt in Abwasserrohr stecken

Pfalzen – Südtirols Feuerwehren haben bekanntlich ein Herz für Tiere. Die Freiwillige Feuerwehr Pfalzen hat das am Dienstagnachmittag erneut bewiesen. Sie wurden zu einem besonderen Einsatz gerufen: In der Sportzone ist ein Hund in einem etwa 70 Meter langen Abwasserrohr stecken geblieben.

Der Vierbeiner konnte sich selbst nicht mehr befreien und die Feuerwehrleute haben entschieden, das Rohr mit einem Bagger zu öffnen. Der Hund konnte nach dem Einsatz unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit und seinen überglücklichen Besitzern übergeben werden.