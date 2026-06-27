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Hilfsbereiter Rollerfahrer wurde zum Opfer

Pfannenwerfer löst surrealen Unfall in Bozen aus

Samstag, 27. Juni 2026 | 09:50 Uhr
Pfannen werfen Straße
Alto Adige
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Von: luk

Bozen – Auf der Eisackuferstraße in Bozen ist es am Freitagabend zu einem surrealen Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 21.30 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Roller entlang der Umfahrungsstraße, als er plötzlich auf ungewöhnliche Gegenstände stieß.

Auf der Fahrbahn lagen mehrere Gegenstände – darunter Kochtöpfe, ein Nudelsieb und sogar eine Kühlbox. Diese sollen vermutlich aus einem nahegelegenen illegalen Lager auf die Straße geworfen worden sein.

Der Rollerfahrer hielt an, um die gefährlichen Gegenstände von der Fahrbahn zu entfernen und so andere Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Alto Adige

Dies wurde ihm allerdings zum Verhängnis: Während er damit beschäftigt war, wurde er von einem herannahenden Auto erfasst und angefahren.

Der Mann wurde vom Weißen Kreuz versorgt. Nach ersten Informationen wurde er nicht schwer verletzt.

Die Bozner Stadtpolizei untersucht nun den Vorfall. Geklärt werden soll auch, wer für die Gegenstände auf der Straße verantwortlich ist.

Zufällig vor Ort war laut der Zeitung Alto Adige auch Vizebürgermeister Stephan Konder.

Er hat den Vorfall umgehend zur Anzeige gebracht und fordert eine umgehende Räumung des Lagers. Es sei ein Wunder, dass es keinen Toten gegeben habe.

Bezirk: Bozen

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