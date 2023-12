Pfatten: Einbrecher verpassen Ex-Bürgermeister Schlag auf dem Kopf

Pfatten – Auch in Pfatten ist es erst kürzlich zu einem Einbruch gekommen. Mindestens zwei Unbekannte sind in ein landwirtschaftliches Magazin eingedrungen. Besitzer ist der ehemalige Bürgermeister Carlo Mosna. Wie er berichtet, wurde ihm ein Schlag auf dem Kopf verpasst. Glücklicherweise wurde er nicht schwer verletzt.

Mosna hat selbst von den Vorfällen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung erzählt. Der derzeitige Bürgermeister Elmar Oberhofer hat sich deshalb auch mit den Carabinieri von Neumarkt und Branzoll getroffen. Gleichzeitig ruft er die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf.

Die Tat hat sich in einer Phase ereignet, in der auch mehrere Einbrüche in Leifers gemeldet worden waren. In Pfatten sind die Täter vermutlich zu Fuß geflüchtet. Die Ordnungshüter konnten keine brauchbaren Spuren sicherstellen.