Pfitsch: 52-Jähriger rastet im Supermarkt aus

Pfitsch – Die Carabinieri aus Sterzing haben einen 52-Jährigen aus dem Vinschgau wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Der Kunde eines Supermarkts in Pfitsch hatte am späten Dienstagnachmittag die Notrufnummer 112 gewählt und vor einer Person gewarnt, die ein aggressives Verhalten im Geschäft an den Tag gelegt habe.

Im nur wenigen Minuten befand sich ein Streife im Supermarkt. Nur mit Mühe gelang es den Carabinieri, den Mann zu beruhigen und in den Streifenwagen zu steigen. Offensichtlich befand er sich in trunkenem Zustand.

Als die Carabinieri in der Kaserne ankamen, rastete der Mann erneut aus und versuchte, auf die Carabinieri einzuschlagen. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Brixner Krankenhaus gebracht.

Der Mann ist bereits polizeibekannt – vor allem in Schlanders und Meran. In der Vergangenheit ist er bereits aufgrund von Vermögensdelikten und Vergehen an Personen angezeigt worden.