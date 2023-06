Pflersch: Halle der Waldinteressentschaft in Flammen

Pflersch – In Pflersch hat sich am Freitag gegen 4.40 Uhr in der Früh ein Brand in einer Halle der Waldinteressentschaft entfacht.

Bei Ankunft der Feuerwehren standen drei Maschinen und die Hackschnitzel bereits in Flammen.

Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehrleute konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen auf das restliche Gelände noch rechtzeitig verhindert werden.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch einige Zeit in Anspruch genommen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Pflersch und Gossensaß sowie die Behörden.