Pflersch: Wohnhaus durch Feuer stark beschädigt

Pflersch – In Pflersch im Wipptal ist in der Nacht ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Gegen halb zwei Uhr wurde Alarm geschlagen. Dichte Rauchwolken stiegen in den nächtlichen Himmel.

Als die Freiwilligen Feuerwehren von Pflersch, Gossensaß und Sterzing eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Gebäude. Zahlreiche Feuerwehrleute waren mit den aufwendigen Löscharbeiten beschäftigt und konnten ein Übergreifen des Brandes auf ein weiteres nebenstehendes Gebäude verhindern.

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, der Sachschaden ist jedoch beträchtlich. Die Nachlöscharbeiten haben noch einige Zeit in Anspruch genommen.

Außerdem im Einsatz waren das Weiße Kreuz und die Carabinieri. Auch die Bozner Berufsfeuerwehr ist vor Ort, sie ermittelt zur Brandursache.