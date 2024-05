Phantom-Hindernis auf A22 sorgt für Chaos bei Sterzing

Von: mk

Sterzing – Wegen einer vermeintlichen Unterbrechung des Verkehrs auf der A22 hat Google Maps für Chaos in der Gegend rund um Sterzing gesorgt.

Der Navigator signalisierte ein Hindernis und animierte die Autofahrer, die in Richtung Brenner unterwegs waren, bei Sterzing die Autobahn zu verlassen. Die Folge: Auf der Staatsstraße bildeten sich Kolonnen und Staus.

Wie die Brennerautobahn AG gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa bestätigt, war die Strecke allerdings frei und es wurden keine besonderen Probleme gemeldet. Die Techniker arbeiten derzeit daran, die Ursachen für diesen Fehler zu ermitteln.

Möglicher Gund für die Anzeige auf Google Maps könnte die Sperre der Autobahn für Lastkraftwagen in Richtung Brenner sein, die ab Sterzing aufgrund des Feiertags zu Fronleichnam in Österreich gilt. Allerdings ist nur der Schwerverkehr von der Sperre betroffen, die nicht für Pkw gilt.

Gleichzeitgig zeigt Google Maps bei einigen Nutzern eine kurze Unterbrechung der Autobahn bei Raminges an.

Wegen des Feiertags zu Fronleichnam ist allerdings auch insgesamt mit starkem Reiseverkehr zu rechnen. In Richtung Süden haben sich am Nachmittag auf der A22 zwischen Brixen und Rovereto Süd immer wieder Kolonnen gebildet. In nördlicher Richtung staute sich der Verkehr zwischen Affi und Rovereto Nord.