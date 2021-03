Pinzon: Beim Arbeiten mit der Motorsäge verletzt

Pinzon – In Pinzon bei Montan hat sich am Samstag gegen 14.10 Uhr ein Arbeitsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge hat sich ein 52-Jähriger aus Montan beim Arbeiten mit der Motorsäge am Finger verletzt.

Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. Im Einsatz stand das Weiße Kreuz.

Die Verletzung wurde als leicht eingestuft.