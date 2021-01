Pistolenschüsse in Bozen

Bozen – Schüsse haben für Schreckensmomente in Bozen gesorgt. Wie Alto Adige online berichtet, wurde am Samstagabend in der Bari-Straße mehrmals mit einer Pistole abgefeuert.

In einer Hausmauer wurde mindestens ein Loch entdeckt, das von einem Schuss stammt.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Im Einsatz standen die Polizei und die Spurensicherung. Die Ermittler vermuten, dass es sich eine Racheaktion handeln könnte.