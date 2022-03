Pizzeria voller Impfgegner: Carabinieri stellen Strafen aus

Branzoll – Die Carabinieri von Branzoll haben am Abend in einer Pizzeria die Einhaltung der Corona-Vorschriften überprüft. Der Betreiber hatte in der Vergangenheit bereits öffentlich erklärt, dass er den Grünen Pass seiner Gäste nicht kontrolliere, da er die Regelung für ungerecht halte und als Verletzung der Privatsphäre empfinde. Dementsprechend war auch die Situation in dem Lokal.

Weil die Carabinieri befürchteten, dass einige Lokalbesucher ohne Green Pass über den Hinterausgang flüchten könnten, sobald sie den Streifenwagen sehen, holten sie sich Verstärkung. Zwei Carabinieri aus Neumarkt postierten sich hinter das Lokal und hielten nach Gästen Ausschau, die es plötzlich eilig bekommen würden.

Auf diese Weise konnte niemand der Kontrolle entgehen. Während die Carabinieri die Grünen Pässe im Inneren des Lokals überprüften, kam es zu Spannungen. Einige Impfgegner zückten die Handys und filmten die Ordnungshüter. Dabei erhoben sie Anschuldigungen, dass das Vorgehen nicht rechtens sei – Szenen, wie man sie bereits aus dem Fernsehen und aus den sozialen Netzwerken kennt.

Sieben Gäste verfügten über keinen Green Pass und hielten sich dennoch im Lokal auf. Auch der Betreiber kassierte eine Strafe, weil er keinen Grünen Pass hatte. Die Inhaberin wurde unterdessen sanktioniert, weil sie Angestellte und Gäste nicht nach dem Zertifikat gefragt hatte.

Neben den Verwaltungsstrafen, die ausgestellt wurden, erwägen die Carabinieri nun auch, beim Land die zehntägige Schließung des Lokals zu beantragen.