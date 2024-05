Pkw erfasst Rollerfahrer

Unfall in der Claudia-Augusta-Straße in Bozen

Von: luk

Bozen – Am Donnerstag hat sich kurz nach 13.30 Uhr ein Unfall in der Claudia-Augusta-Straße in Bozen zugetragen. Ein Mann auf einem Motorroller wurde von einem Auto erfasst und ist daraufhin zu Boden gestürzt.

Die genauen Umstände des Unfalls sind laut Alto Adige online noch unklar.

Vor Ort hat eine Streife der Carabinieri die ersten Hilfeleistungen erbracht.