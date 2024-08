Pkw geriet im Katschbergtunnel in Brand

Von: apa

Im 5.898 Meter langen Katschbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg ist am Sonntagabend ein Auto in Brand geraten. Als der 39-jährige Lenker Rauch aus dem Motorraum schlagen sah, stoppte er den Pkw in einer Pannenbucht. Der Serbe und zwei Mitfahrer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Insassen der nachfolgenden Fahrzeuge wurden über Rettungsstollen und die zweite Tunnelröhre aus dem Gefahrenbereich gebracht. Insgesamt wurden 51 Personen evakuiert.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Michael im Lungau konnte den Brand rasch löschen. Für den Einsatz und die Aufräumarbeiten musste der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperre in Richtung Villach wurde um 20.30 Uhr wieder aufgehoben, die Sperre in Richtung Salzburg, wo es zum Brand gekommen war, gegen 22.00 Uhr. Es wurde niemand verletzt.