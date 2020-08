PKW kollidiert mit Motorrad

Pustertal – Gegen 8.30 Uhr wurde am heutigen Morgen in der Landesnotrufzentrale ein Verkehrsunfall gemeldet. Auf der Pustertalerstraße an der sogenannten “Loacha Reide” kam es zwischen einem PKW und einem Motorrad zu einem Zusammenstoß.

Die Freiwillige Feuerwehr von St. Sigmund rückte um 08:34 Uhr mit Rüstfahrzeug sowie Kleinlöschfahrzeug und mit 13 Mann zum Unfallort aus. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde die verletzte Person von den Feuerwehrmännern betreut. Um die Landung des Rettungshubschraubers zu ermöglichen musste ein Teil der Pustertalerstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, wurde die Straße von den Feuerwehrleuten gereinigt.Gegen 10.10 Uhr konnten schließlich die Unfallfahrzeuge abtransportiert und somit der Einsatz beendet werden.