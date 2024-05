Pkw-Lenker in Leifers hat nie einen Führerschein erworben

Leifers – Die Carabinieri von Leifers haben einen 31-jährigen Nordafrikaner am Steuer eines Wagens aufgehalten. Brisant dabei ist: Der Mann, der über keine feste Unterkunft verfügt, hat nie einen Führerschein erworben.

Der Pkw des Typs Ford Fiesta ist den Ordnungshüter am Mittwoch gegen 16.00 Uhr in der Kennedy-Straße aufgefallen. Zwei Männer saßen an Bord. Der 31-Jährige und dessen Beifahrer sind bereits mehrfach vorbestraft.

Das Fahrzeug, dessen Zulassung auf die Lebensgefährtin des Lenkers läuft, wird für drei Monate amtlich stillgelegt. Dem 31-Jährigen wurde hingegen eine Geldstrafe in Höhe von 5.100 Euro ausgestellt.

Doch auf die Lebensgefährtin kommt Ärger zu: Die 38-Jährige aus Leifers wurde wegen Überlassung des Fahrzeugs an eine nicht fahrfähige Person angezeigt und zu einer Geldstrafe von 600 Euro verdonnert.