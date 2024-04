Pkw rammt Leitplanke in Mühlen in Taufers

Freiwillige Feuerwehr Mühlen in Taufers

Mühlen – Die Freiwillige Feuerwehr von Mühlen in Taufers ist am Sonntagmorgen kurz vor 8.00 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls in der Nähe des Sportplatzes ausgerückt.

Ersten Informationen zufolge ist ein Pkw gegen einen Lkw geprallt. Der Pkw kollidierte darauf mit der Leitplanke auf der Straße.

Glücklicherweise blieb der Lenker unverletzt, am Fahrzeug entstand allerdings beachtlicher Sachschaden.

Die Feuerwehr übernahm die Aufräumarbeiten, nachdem das Fahrzeug abtransportiert worden war.