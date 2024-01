Pkw überschägt sich auf der MeBo – nächtlicher Unfall auch in Gröden

St. Christina/Terlan – In der Nacht auf Dienstag hat sich in St. Christina in Gröden ein Verkehrsunfall ereignet. Alarm geschlagen wurden um 0.23 Uhr in der Früh.

Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person im Dorfzentrum. Glücklicherweise konnte die Person kurz vor dem Eintreffen der Wehrleute bereits aus dem Fahrzeug befreit werden.

Die Freiwillige Feuerwehr von St. Christina kümmerte sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Mit im Einsatz standen das Weiße Kreuz und die Carabinieri.

Außerdem hat sich in der Nacht auf der Nordspur der Schnellstraße MeBo ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 3.00 Uhr in der Früh ist die Freiwillige Feuerwehr von Terlan ausgerückt.

Ersten Informationen zufolge hat sich ein Pkw übersclagen (im Bild). Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri. Gegen 4.45 Uhr in der Früh konnte der Einsatz beendet werden.