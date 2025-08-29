Aktuelle Seite: Home > Chronik > Polizei deckt Verstöße in Lokalen auf
Großkontrolle in Bozen

Polizei deckt Verstöße in Lokalen auf

Freitag, 29. August 2025 | 16:29 Uhr
Quästur
Von: Ivd

Bozen – Mit einer breit angelegten Kontrollaktion haben Polizei, Carabinieri, Finanzwache, Gemeindepolizei sowie Mitarbeiter der Sanitätsdienste in Bozen am Donnerstag mehrere Betriebe überprüft. Die Aktion stand unter der Leitung von Quästor Giuseppe Ferrari und zielte auf die Sicherheit im öffentlichen Raum sowie auf den Schutz der Gesundheit ab.

Bei den Kontrollen wurden zahlreiche Besucher überprüft, darunter auch mehrfach vorbestrafte Personen, die sich regelmäßig in den Lokalen aufhalten. In einzelnen Betrieben stellten die Beamten das Fehlen der vorgeschriebenen Genehmigungen für den Betrieb fest. Außerdem wurde ein Mann wegen des Konsums von Drogen angezeigt.

Hygienemängel in Küchen

Die Mitarbeiter der Gesundheitsdienste fanden bei ihren Inspektionen erhebliche Verstöße gegen die geltenden Hygienevorschriften. In mehreren Küchen wurden unzureichende Bedingungen festgestellt, die nicht den gesetzlichen Standards entsprachen.

Weitere Anzeigen im Stadtgebiet

Parallel zur Schwerpunktaktion war auch die Streife der Bozner Polizei im Einsatz. Allein am Donnerstag erstatteten die Beamten sechs Anzeigen. Fünf Männer erhielten eine Anzeige, weil sie gegen ein vom Quästor verhängtes Aufenthaltsverbot verstoßen hatten. Darüber hinaus nahm die Polizei in den frühen Morgenstunden auf dem Waltherplatz einen jungen Mann aus Marokko fest. Bei ihm fanden die Beamten mehrere Gramm Haschisch, die für den Verkauf bestimmt gewesen sein sollen. Auch er wurde der Justiz überstellt.

Die Behörden betonten im Anschluss an die Aktion die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Sicherheitskräften. Nur durch dieses abgestimmte Vorgehen seien so umfassende und wirksame Kontrollen möglich.

Bezirk: Bozen

