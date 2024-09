Polizei fasst Seriendieb in Meran

Von: mk

Meran – Die Polizei ist am Donnerstagabend am Kornplatz in Meran einer Person mit Beeinträchtigung zu Hilfe geeilt. Dem Betroffenen waren sein Handy und die Kreditkarte entrissen worden.

Das Opfer konnte der Polizei die Richtung weisen, in welche der Dieb geflohen war. Kurz darauf stellten die Ordnungshüter den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Bahnhofs. Das Diebesgut wurde beschlagnahmt.

Am Kommissariat wurde der Mann als 20-jähriger Marokkaner identifiziert. S.Y. genießt politisches Asyl und ist vorbestraft – unter anderem aufgrund von Vermögensdelikten.

Wie sich herausstellte, war der Mann von der Polizei bereits am Tag zuvor wegen Ladendiebstahls angezeigt worden. Er hatte in einer Boutique Kleidungsstücke entwendet.

Der 20-Jährige wurde ins Bozner Gefängnis überstellt. Gleichzeitig hat Quästor Paolo Sartori die Aufhebung seines Asylstatus beantragt, damit der Mann abgeschoben werden kann.

„Das rechtzeitige Einschreiten der Polizei war grundlegend, um einen Seriendieb aus dem Verkehr zu ziehen“, erklärt Sartori.