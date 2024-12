Polizei kontrolliert Mietwohnungen – VIDEO

Von: luk

Franzensfeste – Am frühen Morgen des 2. Dezember führten die Carabinieri aus Sterzing gemeinsam mit der Finanzwache, der Staatspolizei und der Ortspolizei von Brixen eine großangelegte Kontrollaktion in Franzensfeste durch. Ziel der Operation war die Überprüfung von zwei vermieteten Wohngebäuden, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Im Rahmen der Aktion wurden 42 Wohnungen inspiziert. Dabei identifizierten die Einsatzkräfte insgesamt 42 Personen, darunter 18 ausländische Staatsbürger. Unter den kontrollierten Personen befanden sich fünf mit Vorstrafen im Bereich Drogen und illegaler Einwanderung sowie zwei Personen, die sich unrechtmäßig auf italienischem Staatsgebiet aufhielten. Letztere wurden wegen Verstoßes gegen die Einwanderungsvorschriften angezeigt.

Ein zentraler Fokus der Polizeiaktion lag auf der Überprüfung der ordnungsgemäßen Registrierung der Bewohner bei der Gemeinde Franzensfeste. Von den kontrollierten Personen waren lediglich drei regulär gemeldet. Die restlichen Fälle wurden an die zuständigen Behörden weitergeleitet, um mögliche Verwaltungsverstöße zu klären. Parallel dazu nahm die Finanzwache Steuerprüfungen vor, um die ordnungsgemäße Registrierung von Mietverträgen sicherzustellen. Verdachtsfälle werden an die Staatsanwaltschaft in Bozen übergeben.

Hintergrund der Kontrollen sind wiederholte Vorfälle in den betroffenen Gebäuden in den letzten Wochen. Dabei wurden Drogen sichergestellt sowie Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt erstattet. „Diese Maßnahmen sind unerlässlich, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und Gesetzesverstöße effektiv zu bekämpfen“, betonten die Ordnungshüter. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen in den kommenden Tagen fortzusetzen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu überwachen und potenzielle Straftaten zu verhindern.