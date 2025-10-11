Aktuelle Seite: Home > Chronik > Polizei räumt illegal besetzte Garage des Wohnbauinstituts
59-Jähriger hat sich häuslich eingerichtet

Polizei räumt illegal besetzte Garage des Wohnbauinstituts

Samstag, 11. Oktober 2025 | 15:14 Uhr
Von: mk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Freitag im Rahmen eines Einsatzes ein unrechtmäßig besetztes Garagengeschoss in einem Gebäude des Südtiroler Wohnbauinstituts in der Udine-Straße in Bozen geräumt.

Dem Einsatz erfolgte aufgrund einer Meldung. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, hat sich eine Person in der Garage häuslich eingerichtet. Streifenwagen wurden daraufhin zu dem Wohnhaus entsandt.

Nachdem sie am Ort des Geschehens eingetroffen waren, nahmen die Beamten Kontakt mit Mitarbeitern des WOBI auf, die während Instandhaltungsarbeiten auf den Mann in der Garage aufmerksam geworden waren.

Wie die Polizisten feststellten, hatte der Mann keinerlei Berechtigung, sich in den Räumlichkeiten aufzuhalten. Demnach forderten sie ihn auf, die Struktur unverzüglich zu verlassen. Anschließend wurde der Mann zur genauen Identifizierung auf die Quästur gebracht. Damit stand die Garage dem Wohnbauinstitut und dessen Angestellten wieder zur Verfügung.

Bei der Überprüfung auf der Quästur identifizierten die Beamten den Besetzer als einen 59-jährigen italienischen Staatsbürger, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Nun muss sich die Justiz mit dem Fall befassen.

Bezirk: Bozen

