Aktuelle Seite: Home > Chronik > Polizei stoppt Erpressung und Bedrohung in Bozen
Kontrollen am Wochenende

Polizei stoppt Erpressung und Bedrohung in Bozen

Montag, 01. Dezember 2025 | 16:07 Uhr
auto (2)
Quästur
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Bei den verstärkten Kontrollen am vergangenen Wochenende hat die Staatspolizei zwei Personen festgenommen und eine weitere angezeigt. An dem Einsatz beteiligt waren Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und Militär.

Die Kontrollen konzentrierten sich insbesondere auf den Bereich rund um die Bozner Altstadt und die Weihnachtsmärkte – darunter Obstplatz, Dr.-Streiter-Gasse, Pfarrplatz und Kapuzinerpark – sowie auf Zonen, in denen zuletzt vermehrt kritische Situationen gemeldet worden waren, wie den Park der Religionen, die Palermo-Straße, den Mazzini-Platz und den Ziller-Platz.

Erste Festnahme nach versuchter Erpressung und Bedrohung

Am Samstagnachmittag wurde ein 30-jähriger Mann in der Don-Bosco-Straße festgenommen. Er soll einen jungen Mann mit einem Teleskopschlagstock bedroht und bereits am Vorabend versucht haben, ihn unter Vorhalt eines Schraubendrehers zur Herausgabe persönlicher Gegenstände zu zwingen. Die Polizei nahm ihn nach kurzer Flucht fest. Der Mann – einen 30-jährigen albanischen Staatsbürger mit Vorstrafen – wurde wegen versuchter, schwerer Raubtat in vorläufigen Gewahrsam genommen.

Zweite Festnahme nach Angriff im Supermarkt

Wenig später wurde die Polizei zu einem Supermarkt gerufen, wo ein 36-jähriger Mann einen Mitarbeiter sowie einen Sicherheitsangestellten attackiert hatte. Auch gegenüber den eintreffenden Beamten verhielt sich der Mann aggressiv und verletzte einen Polizisten leicht. Der Mann – ein marokkanischer Staatsbürger mit Vorstrafen und Asylstatus – wurde wegen Widerstands und Gewalt gegen Beamte sowie Körperverletzung festgenommen.

Anzeige nach Diebstahlsversuch

Am Sonntag wurde schließlich ein 19-Jähriger in einem Geschäft beim versuchten Diebstahl ertappt. Der junge Mann – laut Polizei ein tunesischer Staatsbürger mit mehreren Vorstrafen – wurde angezeigt. Zudem soll er gegen ein bestehendes Aufenthaltsverbot verstoßen haben.

Insgesamt wurden im Rahmen der Wochenendkontrollen 180 Personen identifiziert.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Kommentare
35
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
34
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Kommentare
31
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Kommentare
29
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Kommentare
29
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 