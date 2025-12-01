Polizei stoppt Erpressung und Bedrohung in Bozen

Von: Ivd

Bozen – Bei den verstärkten Kontrollen am vergangenen Wochenende hat die Staatspolizei zwei Personen festgenommen und eine weitere angezeigt. An dem Einsatz beteiligt waren Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und Militär.

Die Kontrollen konzentrierten sich insbesondere auf den Bereich rund um die Bozner Altstadt und die Weihnachtsmärkte – darunter Obstplatz, Dr.-Streiter-Gasse, Pfarrplatz und Kapuzinerpark – sowie auf Zonen, in denen zuletzt vermehrt kritische Situationen gemeldet worden waren, wie den Park der Religionen, die Palermo-Straße, den Mazzini-Platz und den Ziller-Platz.

Erste Festnahme nach versuchter Erpressung und Bedrohung

Am Samstagnachmittag wurde ein 30-jähriger Mann in der Don-Bosco-Straße festgenommen. Er soll einen jungen Mann mit einem Teleskopschlagstock bedroht und bereits am Vorabend versucht haben, ihn unter Vorhalt eines Schraubendrehers zur Herausgabe persönlicher Gegenstände zu zwingen. Die Polizei nahm ihn nach kurzer Flucht fest. Der Mann – einen 30-jährigen albanischen Staatsbürger mit Vorstrafen – wurde wegen versuchter, schwerer Raubtat in vorläufigen Gewahrsam genommen.

Zweite Festnahme nach Angriff im Supermarkt

Wenig später wurde die Polizei zu einem Supermarkt gerufen, wo ein 36-jähriger Mann einen Mitarbeiter sowie einen Sicherheitsangestellten attackiert hatte. Auch gegenüber den eintreffenden Beamten verhielt sich der Mann aggressiv und verletzte einen Polizisten leicht. Der Mann – ein marokkanischer Staatsbürger mit Vorstrafen und Asylstatus – wurde wegen Widerstands und Gewalt gegen Beamte sowie Körperverletzung festgenommen.

Anzeige nach Diebstahlsversuch

Am Sonntag wurde schließlich ein 19-Jähriger in einem Geschäft beim versuchten Diebstahl ertappt. Der junge Mann – laut Polizei ein tunesischer Staatsbürger mit mehreren Vorstrafen – wurde angezeigt. Zudem soll er gegen ein bestehendes Aufenthaltsverbot verstoßen haben.

Insgesamt wurden im Rahmen der Wochenendkontrollen 180 Personen identifiziert.