Polizeikontrollen in Meran

Meran – Die Staatspolizei hat am Dienstagnachmittag und am Mittwochvormittag in Meran verschärfte Kontrollen durchgeführt. Unterstützung erhielten die Beamten von der Kriminalabteilung aus Mailand.

Überprüft wurden insgesamt 136 Personen und 71 Fahrzeuge.

Die Kontrollen haben sich vor allem auf das Stadtviertel Sinich sowie auf die Zone rund um den Zugbahnhof, die Garibaldi-Straße und das Krankenhaus konzentriert.

Auch auf dem Theater- und dem Thermenplatz fuhren mehrere Streifenwagen vorbei. Unter die Lupe genommen wurde auch das ehemalige Solland Silicon-Gelände und es wurden mehrere öffentliche Lokale kontrolliert.