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Tödlicher Polizeieinsatz in Linz

Polizisten erschossen in Linz eine Person

Donnerstag, 16. April 2026 | 09:13 Uhr
Tödlicher Polizeieinsatz in Linz
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
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Von: apa

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung in Linz eine Person erschossen. Die Landespolizeidirektion bestätigte einen Bericht auf “krone.at” Donnerstagvormittag. Nähere Angaben machte sie vorerst keine. Laut Online-Bericht soll es sich bei dem Getöteten um einen 27-Jährigen handeln, die Polizisten hätten in Notwehr gehandelt. Die Person dürfte die Beamten mit einer Schere angegriffen haben. Der Mann soll zuvor einen Suizidversuch unternommen haben.

(S E R V I C E – Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

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