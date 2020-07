Prad: Feuer in Country-Stadt ausgebrochen

Alarm mitten in der Nacht

Prad – In der “Country-Stadt” in Prad im Vinschgau ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen.

Das Feuer wurde um kurz nach 2.00 Uhr bemerkt worden. Die alarmierten Feuerwehren von Prad und Umgebung konnten ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäude und den angrenzenden Wald verhindern. Dennoch ist erheblicher Sachschaden zu beklagen. Die Brandursache ist noch unklar.

Insgesamt waren 80 Wehrleuchte der Freiwilligen Feuerwehren von Prad, Lichtenberg und Schluderns im Einsatz. Außerdem waren das Weiße Kreuz und die Carabinieri vor Ort.