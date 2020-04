Prad: Suche nach dem Feuerteufel

Prad am Stilfser Joch – Seit Anfang Februar ist es in der Marktgemeinde Prad am Stilfserjoch immer wieder zu Bränden gekommen, die vermutlich gelegt wurden. Die Feuerwehren mussten mehrere Male ausrücken. Nun wendet sich Bürgermeister Karl Bernhart an die Öffentlichkeit und bittet um Unterstützung bei der Suche nach dem Brandstifter.

Die Sicherheitskräfte werden die Kontrollen verschärfen und ihre Überwachungsmöglichkeiten voll ausschöpfen. Dennoch brauche es die Unterstützung der Bevölkerung, erklärt der Bürgermeister.

„Damit wir den oder die Brandstifter ausfindig machen können, sind wir auch auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Wer Beobachtungen macht und Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Straftaten beitragen und zur Überführung des oder der Täter führen können, sollte sich sofort an Sicherheitskräfte wie Carabinieri, Ortspolizei, Feuerwehr, Forstbehörde oder auch nur an den Bürgermeister bzw. Vizebürgermeister der Gemeinde Prad wenden“, erklärt Bernhart.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen können an die Sicherheitskräfte wie Carabinieri, Ortspolizei und Feuerwehr über die einheitliche Notrufnummer 112 weitergeleitet werden oder man wendet sich direkt an die Carabinieri unter der Nummer 0473/616014 bzw. an die Ortspolizei unter der Nummer 0473/057011.