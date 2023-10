Prags: Stadelbrand rechtzeitig gelöscht

Prags – Am frühen Mittwochabend gegen 18.00 geriet in Prags ein Stadelgebäude in Brand. Der beginnende Stadelbrand, der durch in Brand geratenes Heu verursacht worden war, wurde rechtzeitig gelöscht.

Dank des raschen Einsatzes der rund 80 Feuerwehrleute aus Prags, Niederdorf, Welsberg und Innichen konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers auf den gesamten Stadel sowie auf die Maschinen erfolgreich verhindert werden.

Auch die Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten und Entfernung des Heus aus dem Stadel werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.